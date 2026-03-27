大友花恋（26）が27日、都内のTOKYO MX本社で行われた主演ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（同局で4月2日放送開始。木曜午後9時25分）制作発表記者会見で「これまで経験した中で撮影が一番、短くて…全8話を10日」と明かし、取材陣を驚かせた。「あざとかわいいワタシが優勝」は、累計1100万ダウンロード突破の、網戸スズ氏原作の人気電子コミックを実写ドラマ化作品。大友は「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いて