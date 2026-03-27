伊東市の田久保眞紀前市長の学歴詐称問題をめぐり、警察は田久保前市長を大学の卒業証書を偽造した疑いで追送検したことがわかりました。捜査関係者によりますと、警察は25日、田久保前市長を大学卒業の卒業証書を偽造したとして有印私文書偽造・同行使の疑いで書類送検しました。田久保前市長は市議会の百条委員会への出頭を拒むなど、2月に地方自治法違反の疑いでも書類送検されています。また学歴詐称問題をめぐり、6つの容疑、