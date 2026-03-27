記者会見する広島市の松井一実市長＝27日午前、市役所広島市の松井一実市長は27日の定例記者会見で、戦前の「教育勅語」を資料に引用して行っていた新規採用職員向けの講話を2026年度は取りやめると明らかにした。市長就任翌年の12年から毎年続けていた。松井氏は22〜25年、「生きていく上での心の持ち方」と題した市長講話の資料に教育勅語の「爾臣民、兄弟に、友に」と博愛や修学、公益を説く部分を英訳付きで掲載してきた。