静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）と名古屋銀行は２７日、経営統合を検討していると発表した。製造業が盛んな愛知、静岡の両県で自動車の電動化やサプライチェーン（供給網）の再編などに、迅速に対応する狙いがある。２０２８年をめどに、しずおかＦＧの傘下に名古屋銀行が入る方向で調整している。両行は２２年４月、デジタル化や融資先の支援を中心に包括業務提携している。提携では、計１３０億