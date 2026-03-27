お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が、26日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。体調不良を明かした。「俺、今週はさ、久々に熱出て。一気に具合悪くなって。ヤベェと思って」と前置きした上で「俺、だいたい体調悪いじゃん。熱があんまり出るタイプじゃないのよ。熱出たから」と切り出した。続けて「たまたま熱が出た2日間、休みだったから。よ