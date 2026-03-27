来年度予算案の年度内成立が極めて困難となる中、政府は先ほど暫定予算案を閣議決定しました。週明けに国会で審議され、成立する見通しです。政府・与党はこの段階になっても来年度予算の「年度内成立を目指す」としていますが、野党側は、来月上旬の成立を想定していて、年度内成立に協力する状況にはありません。暫定予算案は来月1日から11日までの期間で、一般会計の歳出総額はおよそ8.6兆円となっています。30日に衆参両院で審