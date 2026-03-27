タレントの若槻千夏（41）が、26日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。夫へ告白した時のことを明かした。山里亮太（48）が「仕事モードの相手を恋愛モードにさせるには？」と言うと、若槻は「私、だんなさんはアパレルで一緒にお仕事をして出会っているので。私が上司で（夫が）部下みたいな感じ。だからもう私からアピールするしかないから」と話した。「今日、占い行ってきたんですけど、