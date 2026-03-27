俳優の篠原涼子さんは3月26日、『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』放送中に期間限定で始めたInstagramを更新。撮影の合間にゆっくりと美食を楽しむ姿を公開し、その上品な雰囲気が注目を集めています。【写真】篠原涼子の食事ショット撮影終わりに優雅な食事を満喫篠原さんは「撮影が早く終わったので、ゆっくり美味しい時間を….」とつづり、写真を1枚載せています。ブラックのVネックトップスに身を包んだ篠原さ