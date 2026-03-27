世界貿易機関（WTO）第14回閣僚会議に出席するためにカメルーン首都のヤウンデに滞在中の中国の王文涛商務部長は3月26日、米国通商代表部のグリア代表と会談しました。双方は、中米の経済貿易関係や多国間および地域の経済貿易協力などの課題について意見を踏み込んで交換しました。会談には中国の李詠箑WTO大使も同席しました。王部長は、「習近平国家主席は『経済貿易関係は中米関係を安定させ、推進していくべきものであ