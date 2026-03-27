フランス版『星の王子さま』の出版80周年を記念した、限定フレーム切手セットが、4月1日（水）から、全国の郵便局店舗および「郵便局のネットショップ」で発売される。【写真】星の王子さまの言葉をデザインした台紙もステキ！セット詳細■物語の優しい世界観を表現今回登場する「星の王子さま フランス出版80周年記念フレーム切手セット」は、『星の王子さま』のさまざまなシーンを切りとったデザインの85円切手5枚、ポスト