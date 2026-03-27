英国遠征中の日本代表は28日のスコットランド代表戦に向け、敵地で調整を行なっている。そのスコットランド戦で、代表デビューを飾る可能性があるのが、唯一の初選出となったヴォルフスブルクのFW塩貝健人だ。26日に21歳の誕生日を迎えたストライカーは、「21歳になりたてから大事な試合があるんで、それに向けていい準備してるんで、しっかりこの２試合でアピールして、ワールドカップの年なんで頑張りたいです」と抱負を語