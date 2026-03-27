「今日も佐藤龍之介はホテルで静養しています」３月の連戦に臨む日本代表の練習３日目、またしても悲報がもたらされた。これで３日連続…。いつになったら彼の元気な姿を見ることができるのかと、ショックとともに不安に包まれる心境だった。もちろん誰よりも辛いのは本人だ。最後のサバイバルの舞台、しかもスコットランド、イングランドと骨のある対戦相手との試合を前に練習できない状況は酷としか言いようがない。