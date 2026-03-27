記者「試合開始3時間前、今ゲートがあきました。ファンたちが球場の中へと入っていきます。気合十分、盛り上がっています」地元ファン「新しいシーズンにとてもワクワクしています！目指せ3連覇！」3連覇に向けて、ファンからは大谷選手ら日本人3選手の活躍に期待する声が聞かれました。地元ファン「（大谷選手は）桁違いです。ホームランも盗塁も増えて、ピッチングもどんどん良くなってます」「山本投手のピッチングは本当に素晴