元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（52）が26日、自身のインスタグラムを更新し、次男の中学校卒業を報告。“顔出し”ショットを公開した。【写真】「完璧にお父さん似」個性光るスタイリングで卒業式に出席する片桐仁の次男投稿では「次男春太、中学卒業!!」と報告し、「#ウェンズデーのエイジャックスに！ 三つ編みにヘビ4匹」とユニークなスタイリングを紹介。個性的な装いで卒業式に臨んだ様子を明かした。さ