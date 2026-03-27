6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のPOP-UP STORE『2026 TWS 2ND FANMEETING＜42:CLUB＞IN JAPAN』が、東京・渋谷の第9SYビル 1Fできょう27日から4月12日まで開催される。【写真】爽やかな風をまとい…TWSのパフォーマンスカット会場では、今回のファンミーティングのマーチ『2026 TWS 2ND FANMEETING ＜42:CLUB＞IN JAPAN OFFICIAL MERCHANDISE』を販売する。事前にファンミーティングのマーチがオフラインで手に入るのは