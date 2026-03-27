リニア中央新幹線静岡工区の着工の条件となるJR東海の対応策が了承されたことを受け、静岡県の鈴木康友知事は27日、着工容認を「できるだけ早い時期に決断できるよう、JR東海に住民説明会など真摯な対応をお願いしたい」と述べた。