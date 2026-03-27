歌手の華原朋美（51）が25日、Instagramを更新。6歳の長男が保育園を卒園したことを報告した。【映像】華原朋美の6歳長男の姿これまで、Instagramで、ローラースケートをする様子や、手をつないで撮影した2ショットなど、長男との仲むつまじい姿をたびたび発信してきた。華原朋美、長男が保育園を卒園したことを報告2026年3月25日の更新では、成長した長男の姿とともに、卒園式を迎えた心境をつづっている。「いつも華原朋美