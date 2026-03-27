政府は２７日午前の閣議で、４月１日から１１日までの１１日間を対象期間とする２０２６年度の暫定予算案を決定し、国会に提出した。一般会計の歳出規模は８兆５６４１億円。与党は３月３０日の成立を目指す。暫定予算の国会提出は第２次安倍政権下の１５年度以来、１１年ぶりとなる。歳出の内訳は地方自治体に配る地方交付税交付金等が５兆１０２８億円、年金や生活保護費などの社会保障関係費が２兆７５６５億円など。日割り