日本の国籍を取得する「帰化」について、来月1日から原則として10年以上日本に居住していることを要件に運用し、審査を厳格化すると明らかにしました。平口法相「新たな運用のもとで、引き続き、個別の事案に応じて厳格な審査を徹底してまいります」平口法相は27日の会見で、来月1日から「帰化」の審査に関する運用を見直し、原則として10年以上日本に居住していることを要件とすることを発表しました。また、納税証明書を過去5年