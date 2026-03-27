キッコーマン食品は5月18日、「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」(オープン価格)を全国で発売する。「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」(オープン価格)「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100%(生果実換算比)で、1袋で1/2日分の果実をとることができる商品。2025年3月に販売エリアの全国展開以降300万袋を突破、「持ち運びできて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの