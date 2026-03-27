ロイヤリティ マーケティングは3月23日、「ゴールデンウイークの過ごし方に関する調査」の調査結果を発表した。調査は2026年2月24日〜2月25日、20〜60代の就業者層1,000名を対象にインターネットで行われた。○ゴールデンウイークは「5連休」が約4割で最多今年、2026年のゴールデンウイークの連休について、「5連休(カレンダー通り:5月2日〜6日)」が41.4%で最多だった。一方で、「連休はない」は19.2%となった。ゴールデンウイーク