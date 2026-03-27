星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は7月11日から、「八ヶ岳マルシェ2026」をメインストリート「ピーマン通り」で開催する。地元の生産者が集い賑わうメインストリート「ピーマン通り」同ホテルが位置する八ヶ岳エリアは、昼夜の寒暖差が大きく、日照時間が長く、年間の降水量が少ないという気象の特徴により、美味しい野菜が育つ地域として知られている。また近年、食品が大量に廃棄されるフードロスが社