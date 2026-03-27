チャンピオンズマイル（４月２６日、香港・シャティン競馬場、芝１６００メートル）に出走するシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）の鞍上は、前走のアブダビゴールドＣ・リステッドに引き続きジョアン・モレイラ騎手＝ブラジル＝になることが分かった。キャロットクラブが２７日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められている。チャンピオンズマイルの