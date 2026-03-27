Googleは3月26日（米国時間）、他のAIサービスから「メモリー（記憶）」や「チャット履歴」を「Gemini」に取り込む仕組みを用意した。生成AIの進化と競争の激化に伴い、ユーザーの選択肢は広がっている。一方で、長期間利用してきたAIサービスには、個人的な好みや仕事の進め方といった文脈が蓄積されている。そのため、他のAIサービスに関心を持っても、パーソナライズを一からやり直さなければならないことが、移行をためらわせ