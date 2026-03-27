ドジャースが１９９８〜２０００年のヤンキース以来となるワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙う２０２６年シーズンが２６日（日本時間２７日）に本拠地ドジャー・スタジアムで開幕した。大谷翔平投手（３１）を核にした打線にカイル・タッカー外野手（２９）が加わり攻撃力アップ、２年連続で開幕投手を務める山本由伸投手（２７）が中心の先発ローテーションも安泰だ。課題の守護神もエドウィン・ディアス投手（３１）獲得で解