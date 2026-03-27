名門レアル・マドリード（スペイン）に所属するＤＦトレント・アレクサンダー＝アーノルドがイングランド代表から落選したことへの?不満?を示唆した。６月開幕の北中米Ｗ杯前、最後の代表強化期間となるが、名門リバプール（イングランド）からＲマドリードに移籍したアーノルドは３５人と大量招集されたイングランド代表に選出されなかった。トーマス・トゥヘル監督は「トレントはビッグネームで才能にあふれる選手。難しい決