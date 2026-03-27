ソフトバンク（上沢）−日本ハム（伊藤）みずほペイペイ１８：３０ソフトバンクの開幕投手・上沢は、日本ハム時代の１９、２１年にも開幕投手を務めた。１９５０年の２リーグ制後、同一リーグの２球団以上で開幕投手は過去１４人いるが、古巣に開幕戦で投げたのは、６９年アトムズ（国鉄）戦に投げた金田正一（巨）、９５年西武戦で投げた工藤公康（ダイエー）の２人しかいない。金田、工藤ともに勝敗がつかず。昨年、