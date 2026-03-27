２６日のＴＢＳ系ドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌〜江戸青春篇〜第１夜」（２７日に第２夜放送）に、綾野剛が後に新選組筆頭局長となる芹沢鴨役で出演。地上波ドラマ登場は２０２２年６〜９月の同局系主演作「オールドルーキー」以来とみられる。第１夜は新選組前史。道場破りをしていた薬の行商人の主人公・土方歳三（山田裕貴）が、近藤勇（鈴木伸之）率いる試衛館に身を投じる。文久３（１８６３）年、将軍徳川家茂の上洛に