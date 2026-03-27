元モーニング娘。でタレントの藤本美貴とお笑い芸人・永野が２７日、都内で行われた韓国発のアイスバー「ベロベロバー」（３１日発売）の会見に出席した。藤本は同商品のりんご味のパッケージに合わせた淡いグリーンの衣装で登場。一方の永野は、おなじみのスカイブルーのシャツと赤いズボンを身にまとって登場し「僕の服装は自我が出ています。それでも芸能界９年売れています。９年間しか出ていませんが、勉強になります」と