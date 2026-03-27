◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、今季の開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「２番・右翼」で先発出場。７回に移籍後初安打となる適時二塁打を放ち、大谷翔平投手（３１）をホームに生還させた。２点リードの７回。先頭の１番・大谷翔平投手（３１）が死球を受け