◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、山本由伸投手（２７）が先発したシーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７回先頭で迎えた第４打席は死球だった。クラークの初球が右腕付近に当たりヒヤリとして場内からは大ブーイングが起きたが、一瞬表情をゆがめた大谷は