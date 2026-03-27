『SPA!デジタル写真集ミスSPA!2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精』好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 昨年開催された「ミスSPA!2025」で見事グランプリに輝いた美女たちのデジタル写真集が発売中！毎年恒例となったグランプリ受賞者による合同ロケを、今回は沖縄で敢行。デジタル写真集『ミニマムボディのムチプニ妖精』が好評発売中の空見みあ。その発売を記念して誌面カットが公開された。水着か