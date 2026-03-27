阪神で活躍している注目選手 阪神タイガースには、実力と個性をあわせ持つ選手がそろっている。 ここでは、注目したい選手を紹介。 大山悠輔 大山悠輔は、主軸を担う長距離打者だ。 勝負強い打撃と長打力が魅力。 得点圏での一打は球場の空気を一変させる。 四番としての責任を背負いながらも安定した成績を残してきた。 選球眼も高く、出塁面でも貢献する。 打線の中心として存在感を放ち続ける選手だ。 阪神