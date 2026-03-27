「規則に反する不適切な行為はない」――。事実無根だと言い張る「説明文書」を受け入れ、審議は正常化した。26日の参院文教科学委員会で、遅れに遅れていた高校授業料無償化法案の実質審議がスタート。実質審議入りが停滞した理由は、世間をア然とさせた松本洋平文科相のダブル不倫問題である。【もっと読む】議員会館でも身体重ね…“不倫男”松本文科相は辞任秒読み！ 虚偽答弁疑惑に「コメント控える」連発の卑劣週刊文春は