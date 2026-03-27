アジア株は下落、トランプ「TACO」効果薄いイランは延長求めず 東京時間11:19現在 香港ハンセン指数 24844.69（-11.74-0.05%） 中国上海総合指数 3884.02（-5.07-0.13%） 台湾加権指数 32839.42（-498.20-1.49%） 韓国総合株価指数 5285.62（-174.84-3.20%） 豪ＡＳＸ２００指数 8495.50（-30.22-0.35%） アジア株は軒並み下落、トランプの「TACO」効果は薄い。 トランプ米大統領