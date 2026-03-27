【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）【映像】海外ファンも大熱狂！魔法のトラップ→極上シュートバイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、世界を魅了している。劇的な決勝ゴールを叩き込んだ20歳の若き至宝に対し、海外メディアのみならず、現地ファンからも驚きの声が殺到している。日