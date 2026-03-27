【WWE】SMACK DOWN（3月20日・日本時間21日／ノースカロライナ・ローリー）【映像】「危ない」2階から仲良く“落下フィニッシュ”のカオス展開二人の男が駐車場から高所まで、2時間にわたってストリートファイトを展開。番組を丸ごと侵食し、最後は建物上から共倒れで落下という衝撃のエンディング。もはや理解不能な喧嘩に、ファンからは「仲良しだな」「カオスにも程がある…」と呆れた声が相