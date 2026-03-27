世間から「理想の父親」として知られる人気タレントが、かつて反抗期の愛娘とほぼ会話がなかった“空白の2年間”と、それを打ち破った素敵な出来事に、スタジオの共演者らも涙に包まれる一幕があった。【実際の映像】長女・希空が贈った「パパ大好き」動画かまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』。25日の番組内で杉浦太陽が語ったのは、現在18歳になる長女との間にあった、知られざる「反抗期」の思い出である