人気レースクイーンの池永百合（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ春コーデを披露した。「今日も一日お疲れ様です」とつづり、ミニスカ。27〜29日の「東京モーターサイクルショー2026」（東京ビッグサイト）など自身の今度のスケジュールをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛い〜」「疲れててもゆりりさんの写真見たら元気になるよ〜！」「綺麗で可愛い」「めちゃくちゃ素敵ですかわいす