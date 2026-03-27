アメリカのトランプ大統領はイランの発電所への軍事攻撃を10日間延期すると表明しました。ただ、停戦協議に向けた道筋は依然、不透明なままです。トランプ大統領は26日、自身のSNSに「イラン政府の要請に基づき、発電所の攻撃を10日間延期する」と投稿しました。期限はアメリカ東部時間来月6日、日本時間の来月7日午前9時としています。トランプ氏はそのうえで、「イランとの対話は続いていて、順調に進んでいる」と協議の進展に期