フリーアナウンサーの竹中知華（44）が、野外で撮影された開放的な姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】竹中知華の水着姿2008年にNHK沖縄放送局の契約アナウンサーになり、2015年4月から、フリーアナウンサーとして活動している竹中。ラジオ沖縄の生放送番組『華華天国』で、パーソナリティーを務めているほか、2026年3月16日に発売されたカレンダーブックでは、セクシーな水着ショットを披露するなど、多方面で活躍