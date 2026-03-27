4月1日から始まる自転車の「青切符制度」を前に都内で開かれた警視庁の安全運転を呼びかけるイベントに、子どもから大人までおよそ1000人が参加しました。【映像】参加した子どもたちの様子警視庁大崎警察署・滑川寛之署長「事故に遭わないためにも、また事故を引き起こさないためにも自転車の利用者に対する交通ルールやマナーの周知が急務であると考えております」東京・品川区で26日に開かれた交通安全イベントでは、小学生