東京・世田谷区でけさから2000軒近くが停電し、現在も復旧作業が続いています。記者：世田谷区の交差点では、停電で信号機が消えています。27日午前9時過ぎ世田谷区の成城学園前駅近くの住宅街で停電が発生しました。東京電力によりますと、午前11時時点でおよそ1970軒が停電していて、原因は確認中だということです。現在も復旧作業が行われていて、午後0時半すぎに復旧予定だということです。