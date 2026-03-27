公立高校の来年春の入学定員削減案が明らかになりました。能代松陽や秋田中央、それに角館などの定員が減らされることになります。県教育庁は来年春2027年度の全日制の公立高校の入学定員を合わせて110人少なくする方針です。その対象となる6校が27日に明らかになりました。県の北部で定員を10人減らす高校は能代松陽です。中央部で10人少なくする高校は五城目と秋田中央で、35人削減するのは仁賀保です。秋田中央と仁賀保は1学級