秋田を代表する木版画家、勝平得之の世界観を表現したお菓子が完成しました。秋田大学の学生が県内の菓子店と共同で開発したもので、来月3日から販売されます。秋田産のリンゴが入ったカスタードクリームのどら焼き。それに男鹿の塩を使ったキャラメル味のせんべいです。秋田大学の学生7人が県内2つの菓子店と共同で開発しました。食を通じて秋田の文化や伝統を若い世代にも知ってもらいたいという思いが込められた商