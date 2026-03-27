「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、ＮａＩＴＯが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でＮａＩＴＯは軟調な値動き。同社は２６日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を４５０億円（前期比３．４％増）、営業利益を４億円（同０．９％減）と発表した。配当は４円（前期同額）とした。前期に続き減益となる見通しを示したことか