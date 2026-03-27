・群馬銀が急反発、第四北越ＦＧとの株式交換比率を意識 ・ワンキャリアが大幅反発、高校生向け進学サポートのゼロワンブレインを子会社化へ ・ファンデリーが急反発、４月２日付で東証スタンダード市場に市場変更へ ・あいちＦＧが４日続伸、２６年３月期最終利益予想及び配当予想を上方修正 ・ＩＮＰＥＸや石油資源が続伸、イラン情勢へ警戒感強くＷＴＩ価格は９４ドル台に上昇 ・住石ＨＤが全般下げ相場