住石ホールディングス＝全般リスクオフ相場に抗してストップ高。２６日取引終了後、同社の連結子会社である住石マテリアルズが保有する、豪州の炭鉱会社（ワンボ炭鉱）発行のＢクラス株式（配当優先など特別な権利設計の株式）について、２５年１２月期下期の配当金を受領したことを発表した。受領金額は日本円で１２億１０００万円としている。なお、直近まで同社の２６年３月期の最終利益は１６億円予想となっていた。今