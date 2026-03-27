鈴木亮平が主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系）が、いよいよ最終回を迎える。前回第9話のラストで、儀堂＝早瀬（鈴木亮平）＆一香＝夏海（戸田恵梨香）と手を組んでいた真北正親（伊藤英明）が、実は合六亘（北村有起哉）側の人間だと明らかになり、夏海は絶体絶命のピンチに陥った。一方の早瀬も、冬橋（永瀬廉）が逃そうとしたところに菊池（塚地武雅）や霧矢（藤澤涼架）が現れ、逃げ場を失う絶望的な状況で幕を