２７日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。原油相場の上昇を受けた世界的なインフレリスクが警戒されるようになり、海外金利の上昇（債券価格の下落）シナリオを見据えて円債にも売り圧力が高まった。 ２６日のニューヨーク市場で米長期金利は４．４１％に上昇した。米原油先物市場でＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）期近の５月限が上昇した。世界的なインフ